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Massive traffic jam after a seven-car accident in Linz

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01.10.2026 08:32
Traffic came to a complete standstill. (Illustrative image)
Traffic came to a complete standstill. (Illustrative image)(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Traffic came to a standstill—that was the situation early Thursday morning on the Linz city highway. The traffic jam stretched from Urfahr almost all the way to the Linz interchange because there had been a seven-car accident earlier in a construction zone. Drivers had to be patient.

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Many commuters were stuck on the Mühlkreisautobahn for about an hour. Around 7:30 a.m., traffic had come to a complete standstill. The reason: A rear-end collision involving seven cars had occurred around 7:00 a.m. Traffic quickly ground to a halt, partly because three of the cars involved had to be towed away.

Accident in a Construction Zone
“The accident occurred in a construction zone on the A7 (Mühlkreis Highway) heading toward the A1, just before the Linz interchange; within a short time, traffic was backed up all the way to Dornach,” reports the ÖAMTC.

But even those trying to enter Linz needed patience. The two-way traffic section on the A7 between the A1 and Franzosenhausweg had a massive impact on northbound traffic heading into the city. Traffic jams on the A1 (West Autobahn) extended beyond the Haid interchange, according to the ÖAMTC.

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