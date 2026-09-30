So wird der Nationalfeiertag zur Zeitreise

Archäologische Funde ausnäheren Umgebung des Museum belegen auch tatsächlich eine germanische Besiedlung der Region vom 1. bis ins 5. Jahrhundert nach Christus. Das Freilichtmuseum wurde geschaffen, um dieses Kapitel der regionalen Geschichte anschaulich erlebbar zu machen, so die Betreiber. Damit das Freilichtmuseum so nah wie möglich an der wirklichen Geschichte ist, wurden auch Historiker herangezogen.