Alpine Schutzgebiete bündeln nun ihre Kräfte

Da der Klimawandel und das rasche Schmelzen der Gletscher die alpine Landschaft verändern, müssen Schutzgebiete neue Managementaufgaben verrichten. Mit dem neuen Projekt „AfterAlpinelce“ befassen sich Forscher und Partner über das Entstehen neuer, eisfreier Flächen. Beim Treffen in Matrei wurden nun erste Umsetzungsschritte vereinbart. Diese beinhalten etwa standardisierte Felderhebungen zur Besiedelungen von Gletschervorfeldern. Erste Untersuchungen in Osttirol bestätigen, dass innerhalb von fünf Jahren bis zu fünf Blütenpflanzenarten den frisch eisfrei gewordenen Boden besiedeln. Während der Konferenz fanden auch Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen von ALPARC statt. Diese Kooperation soll auf künftige und aktuelle Projekte Einfluss haben.