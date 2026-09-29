From Germany
Leonding-Based Company Receives Million-Euro Investment
The German investment firm Emeram is acquiring a stake in the software company Hello again, which was founded in Leonding (Upper Austria) in 2017. The goal is to continue growing together, particularly in German-speaking regions.
Hello again was founded in 2017 in Leonding near Linz. The company develops software for digital customer loyalty programs, primarily for businesses that have regular contact with customers. The Leonding-based company’s clients include Deichmann, Müller, and L’Osteria. Now it aims to grow further—with a multi-million investment from the German private equity firm Emeram.
“We want to support the company in expanding its market position in the DACH region, in its internationalization efforts, and in the development of AI-powered solutions,” says Matthias Obermeyr, a partner at Emeram. Specifically, funds advised by Emeram are investing in the Leonding-based customer loyalty platform. The investment is expected to total just over ten million euros.
“The Ideal Partner”
“Emeram is the ideal partner to help build hello again into a leading player in the field of digital customer loyalty,” says founder and CEO Franz Tretter. His company now boasts more than 1,000 corporate clients, around 18 million app users, and ten million euros in recurring revenue.
The Munich-based investment firm Emeram focuses on medium-sized companies in German-speaking countries and manages assets of more than 800 million euros.
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