Steirer fällt bei Autoreparatur in Ohnmacht

Der 23-Jährige war am Montag gegen 17.30 mit Reparaturarbeiten an seinem Auto beschäftigt. Er stellt den Wagen in einer Garage ab und begab sich in die Montagegrube. Zum Reinigen der Bremsscheiben verwendete er mehrere Dosen Bremsenreiniger. Dabei dürfte er durch das Einatmen der Dämpfe das Bewusstsein verloren haben.