Steirer fällt bei Autoreparatur in Ohnmacht

Hubschraubereinsatz am späten Montagnachmittag im südoststeirischen Riegersburg: Ein 23-Jähriger verlor bei der Reparatur seines Autos offenbar aufgrund von giftigen Dämpfen das Bewusstsein. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.
Der 23-Jährige war am Montag gegen 17.30 mit Reparaturarbeiten an seinem Auto beschäftigt. Er stellt den Wagen in einer Garage ab und begab sich in die Montagegrube. Zum Reinigen der Bremsscheiben verwendete er mehrere Dosen Bremsenreiniger. Dabei dürfte er durch das Einatmen der Dämpfe das Bewusstsein verloren haben.
Sein Vater fand ihn kurze Zeit später bewusstlos liegend in der Montagegrube vor. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte und hob seinen Sohn aus der Grube. Der Steirer wurde vom Rettungshubschrauber auf die Grazer Uniklinik geflogen.
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