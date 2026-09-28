The right ankle
What a bummer! Rapid defender injured in international match
That didn’t look good at all: Rapid stalwart Bendegúz Bolla, playing for Hungary’s national soccer team, may have suffered a serious injury after just 31 minutes of play!
During his team’s Nations League match in Northern Ireland, the defender was hit hard on his right foot by a chasing opponent, Isaac Price, while attempting to clear the ball in his own penalty area.
Clash of the No. 14s from both teams
In the clash between the two teams’ No. 14s, Bolla immediately fell to the ground screaming, writhing in pain.
Suspected serious ankle injury
Referee Ricardo de Burgos immediately showed Northern Irish player Price a yellow card, but this was certainly no consolation for Bolla.
After receiving initial treatment on the field, the Rapid player had to be carried off on a stretcher. He is suspected of having a serious ankle injury …
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