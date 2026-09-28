Mehrere Führerschein-Abnahmen in der Steiermark

Bei einer Schwerpunktaktion am Wochenende gegen die „Roadrunner“-Szene gingen der Polizei Alko-Lenker und Tempo-Sünder ins Netz.
In der Nacht von Freitag auf Samstag waren im Raum Kapfenberg sowie in den Gemeinden Sankt Marein im Mürztal und Sankt Lorenzen im Mürztal mehrere Polizeistreifen im Einsatz.
Zwei Alko-Anzeigen, mehrere Tempo-Überschreitungen
Die Polizisten führten insgesamt 35 Alkovortests sowie drei Alkomattests durch. Zwei Autofahrer wurden wegen Lenken unter Alkoholeinfluss angezeigt, ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Vier weitere Lenker verloren wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig den Führerschein.
Auch technische Mängel
Auch fahrzeugtechnische Überprüfungen standen im Fokus. Bei einem umgebauten Fahrzeug stellten die Beamten derart schwere Mängel fest, dass sie das Kennzeichen an Ort und Stelle vorläufig abnahmen.
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