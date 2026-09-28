Mehrere Führerschein-Abnahmen in der Steiermark

Zwei Alko-Anzeigen, mehrere Tempo-Überschreitungen

Die Polizisten führten insgesamt 35 Alkovortests sowie drei Alkomattests durch. Zwei Autofahrer wurden wegen Lenken unter Alkoholeinfluss angezeigt, ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Vier weitere Lenker verloren wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig den Führerschein.

Auch technische Mängel

Auch fahrzeugtechnische Überprüfungen standen im Fokus. Bei einem umgebauten Fahrzeug stellten die Beamten derart schwere Mängel fest, dass sie das Kennzeichen an Ort und Stelle vorläufig abnahmen.