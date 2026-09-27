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Four Injured:

Nine-Year-Old Boy Crashes Into Spectators During Motocross Race

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27.09.2026 20:55
The boy was practicing motocross on an electric bike (stock photo)
The boy was practicing motocross on an electric bike (stock photo)(Bild: GEPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Major emergency response on Sunday evening in Upper Austria: A nine-year-old boy caused a serious accident while practicing on a motocross bike and crashed into the spectator area. Four people—two children and two adults—were taken to the hospital.

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The serious accident occurred on Sunday evening at a training area on a motocross track in Hinzenbach. A nine-year-old boy from the Eferding district was riding an electric motocross bike—which, according to the organizer, had been specially configured for children so that it could not exceed a certain speed—in the lower section of the track, where the spectator area is located.

Three Spectators Struck
Suddenly and for no apparent reason, he veered off the track and struck a 72-year-old woman and a 50-year-old man sitting next to her, both from the local area. The 9-year-old then collided with another child, a 7-year-old, who was also watching. The 9-year-old, the 50-year-old man, and the 72-year-old woman were taken by the Red Cross to the hospital in Wels with injuries of unspecified severity. The 7-year-old sustained the most serious injuries and was flown by emergency medical helicopter to the trauma center in Linz.

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