Nine-Year-Old Boy Crashes Into Spectators During Motocross Race

Three Spectators Struck

Suddenly and for no apparent reason, he veered off the track and struck a 72-year-old woman and a 50-year-old man sitting next to her, both from the local area. The 9-year-old then collided with another child, a 7-year-old, who was also watching. The 9-year-old, the 50-year-old man, and the 72-year-old woman were taken by the Red Cross to the hospital in Wels with injuries of unspecified severity. The 7-year-old sustained the most serious injuries and was flown by emergency medical helicopter to the trauma center in Linz.