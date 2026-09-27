Sturz mit Motorrad: Lenker (53) schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall auf der B24 (Hochschwab Straße) bei Wildalpen ist am Sonntagnachmittag ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Motorradlenker kam in einer Linkskurve zu Sturz.
Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B24, Hochschwab Straße, ein schwerer Motorradunfall. Laut Polizeidirektion Steiermark wurden gegen 15.30 Uhr Rettung, Feuerwehr und Polizei zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Nach ersten Erhebungen dürfte ein 53-jähriger Motorradlenker aus Niederösterreich in einer Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte.
DerMann erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C15 in das LKH Steyr geflogen.
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