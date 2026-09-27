Car of young speeder (20) temporarily impounded

Stopped Shortly Afterward

Stopping the speeding young man would not have been safe due to his high speed. But that wasn’t necessary anyway: A short time later, the young man was caught by a patrol on the B1 in Hörsching. The 20-year-old, who held a provisional driver’s license, had his license temporarily revoked. In addition, due to the significant speeding violation, he also had to leave his black BMW behind—it was temporarily impounded.