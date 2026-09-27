Provisional Driver's License Revoked
Car of young speeder (20) temporarily impounded
A 20-year-old Serbian man learned the hard way on Saturday evening in Upper Austria that driving isn’t a video game. He had just passed his driver’s license exam when he was clocked driving 144 km/h in a 70-km/h zone while passing cars on the right in heavy traffic. He had to surrender both his car and his provisional driver’s license.
A Wels traffic patrol was conducting speed checks on Saturday evening on the B1 near Wels-Ost. The officers noticed a 20-year-old Serbian man from Wels who, despite heavy traffic, was driving a black BMW in the far-right lane, passing all other vehicles and accelerating rapidly. The novice driver was clocked at 144 km/h in a 70 km/h zone.
Stopped Shortly Afterward
Stopping the speeding young man would not have been safe due to his high speed. But that wasn’t necessary anyway: A short time later, the young man was caught by a patrol on the B1 in Hörsching. The 20-year-old, who held a provisional driver’s license, had his license temporarily revoked. In addition, due to the significant speeding violation, he also had to leave his black BMW behind—it was temporarily impounded.
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