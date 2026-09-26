Mit Handy hantiert: Kind (10) und Frau verletzt

Ähnliches geschah in Weiz nur rund 20 Minuten später einem zehn Jahre alten Mädchen: Während der Fahrt mit ihrem E-Scooter hantierte sie mit ihrem Mobiltelefon, geriet ins Straucheln, prallte gegen eine Gehsteigkante und schlug mit dem Kopf auf. Trotz Helm musste sie mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.