Mit Handy hantiert: Kind (10) und Frau verletzt

Sowohl eine 54-jährige Steirerin als auch ein zehn Jahre altes Mädchen hantierten während der Fahrt mit dem E-Bike bzw. einem E-Scooter mit ihren Handys und verunfallten schwer.
Obwohl am Samstag in Gutenberg bei Weiz eine Steirerin (54) gegen 16 Uhr mit ihrem E-Bike unterwegs war, griff sie zum Handy, um einen Anruf zu beantworten. Sie kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und des Beckens. Sie wurde per Rettungshubschrauber zum LKH Graz geflogen.
Ähnliches geschah in Weiz nur rund 20 Minuten später einem zehn Jahre alten Mädchen: Während der Fahrt mit ihrem E-Scooter hantierte sie mit ihrem Mobiltelefon, geriet ins Straucheln, prallte gegen eine Gehsteigkante und schlug mit dem Kopf auf. Trotz Helm musste sie mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.
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