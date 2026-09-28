Wahrzeichen wird nun stärker wahrgenommen

Sichtbares Zeichen der Ortsgeschichte

„Wir setzen ein Stück Identität dorthin, wo täglich viele Menschen vorbeikom-men. Das verbindet Funktion mit Heimatgefühl“, freut sich FPÖ-Vizebürgermeister Gernot Forster. Das unterstreicht auch Bürgermeister Florian Pfaffelmaier (Wir für Woest): „Der Höhlturm ist weit mehr als ein altes Bauwerk – er ist ein Stück von unserem Zuhause und gehört zu Wöllersdorf-Steinabrückl einfach dazu. Er ist ein sichtbares Zeichen unserer Geschichte und unserer Identität.“ Laut Ortschef legte Bauamtsleiterin Tanja Lobner viel Engagement für dieses Vorhaben an den Tag.