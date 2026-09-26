NÖ: Drei Raser an einem Tag von Polizei gefasst

Zwei Autofahrerinnen und ein Motorradfahrer waren am Freitag in Niederösterreich deutlich zu schnell unterwegs – für alle drei ist die Fahrt nun vorerst vorbei.
Im Bezirk Bruck an der Leitha raste eine 50-jährige Pkw-Lenkerin mit unglaublichen 163 km/h über die S1. Erlaubt wären dort lediglich 80 km/h. Die Polizei stoppte die Frau und zog sie aus dem Verkehr.
177 statt 100 km/h
Noch am Abend wurden die Beamten auf der Südautobahn bei Vösendorf auf eine 24-jährige Autofahrerin sowie ein gleichaltriger Motorradfahrer aufmerksam. Beide waren dort mit jeweils 177 km/h unterwegs – obwohl auf dem betreffenden Abschnitt nur 100 km/h erlaubt waren.
Für alle drei Raser hat die massive Geschwindigkeitsüberschreitung Konsequenzen: Die Polizei zeigte die Lenker an, beschlagnahmte die Fahrzeuge und nahm ihnen die Führerscheine ab.
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