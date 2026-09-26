NÖ: Drei Raser an einem Tag von Polizei gefasst

177 statt 100 km/h

Noch am Abend wurden die Beamten auf der Südautobahn bei Vösendorf auf eine 24-jährige Autofahrerin sowie ein gleichaltriger Motorradfahrer aufmerksam. Beide waren dort mit jeweils 177 km/h unterwegs – obwohl auf dem betreffenden Abschnitt nur 100 km/h erlaubt waren.