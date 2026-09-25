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Alaba’s First Training Session with Udinese: The ÖFB Star Gets Started!

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25.09.2026 17:12
David Alaba is already showing his enthusiasm for playing for his new club.
David Alaba is already showing his enthusiasm for playing for his new club.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_udinesecalcio)
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Von David Hofer

David Alaba really got things going for the first time on the field with Udinese on Friday. After signing with the Serie A club, his first training session with his new teammates was on the agenda. 

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The excitement in Udine remains high—and it was palpable during the first training session in which new signing Alaba participated. The ÖFB veteran was warmly welcomed by his new teammates and was able to show off his skills right away during the drills. 

Good Vibes at Training
Under the watchful eyes of the coaching staff, the former Real Madrid and Bayern Munich player completed various drills, appearing motivated and in good spirits. He’s already had some in-depth conversations with a few of his new teammates and seemed to be feeling right at home on the field. 

After many weeks of rumors and searching for a club, Alaba finally made a decision on Thursday and chose to play for Udinese Calcio in Serie A for the remainder of the current season. Following a mixed start to the season, the storied club could certainly use some reinforcement and experience in its roster. 

The videos and photos of the Austrian national team player training—and even sharing a few lighthearted jokes with his teammates—certainly put Udinese fans in a good mood. “Alaba hugs Bayo and laughs with him … Unbelievable” and “he already has our region in his heart,” some tifosi exclaimed happily. 

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