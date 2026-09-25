Feuer am Dach: Brand in großem Logistikbetrieb

Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule sorgte am Freitag gegen zwölf Uhr im Gewerbegebiet in Kalsdorf (Graz-Umgebung) für Aufsehen. Am Dach eines großen Logistikbetriebs war Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma entdeckte den Brand als Erstes und alarmierte sofort die Feuerwehr.