Feuer am Dach: Brand in großem Logistikbetrieb

Dichter schwarzer Rauch über dem großen Gewerbe- und Industriegebiet südlich von Graz: In Kalsdorf brach Freitagmittag am Dach einer Logistikhalle ein Brand aus. Acht Feuerwehren standen im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern.
Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule sorgte am Freitag gegen zwölf Uhr im Gewerbegebiet in Kalsdorf (Graz-Umgebung) für Aufsehen. Am Dach eines großen Logistikbetriebs war Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma entdeckte den Brand als Erstes und alarmierte sofort die Feuerwehr.
Die Mitarbeiter des betroffenen Betriebs verließen die Halle, es kam zu keinen Zwischenfällen, niemand wurde verletzt. Acht umliegende Feuerwehren rückten aus und hatten den Brand nach einer knappen Stunde vollständig gelöscht.
Laut ersten Erhebungen wurden Photovoltaik-Module und Teile des Daches beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.
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