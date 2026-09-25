Schuldspruch gegen Chefredakteur rechtskräftig

Der Schuldspruch gegen den ehemalige Chefredakteur des mittlerweile eingestellten Magazins „Aula“ von Anfang Dezember 2025 ist rechtskräftig. Das wurde vom Landesgericht für Strafsachen Graz am Freitag mitgeteilt. Der Mann war Ende vorigen Jahres zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen hatten ihn u. a. wegen NS-Wiederbetätigung für schuldig befunden. Er soll in der Zeitschrift jahrelang Rassenlehre, Antisemitismus und andere NS-Stereotype propagiert haben.