Österreichs Berge werden immer gefährlicher!

Internationale Bergtage: Die Berge von morgen

Wie der Alpinismus mit diesen Veränderungen umgehen kann, steht auch im Mittelpunkt der Internationalen Bergtage Wien, die bis 27. September stattfinden. Unter dem Motto „Alpinismus im Wandel“ diskutieren Experten aus mehreren Ländern über Klimawandel, Sicherheit, klimafreundliche Mobilität und die Zukunft des Bergsports. Veranstaltet werden die Bergtage vom Alpenverein Austria und den Naturfreunden Wien, getragen vom Verband alpiner Vereine Österreichs. Zum Auftakt wurde der internationale Alpinismuspreis der Paul Preuß Gesellschaft an den slowakischen Bergsteiger Igor Koller verliehen.



