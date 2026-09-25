Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Spaltenstürze

Österreichs Berge werden immer gefährlicher!

Bergkrone
25.09.2026 12:48
Österreichs Gletscher werden gefährlicher: Alleine im heurigen Bergsommer kam es zu 19 ...
Österreichs Gletscher werden gefährlicher: Alleine im heurigen Bergsommer kam es zu 19 Spaltenstürzen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Gletscher verschwinden, Wege brechen weg, die Gefahr von Spaltenstürzen steigt: Im Rahmen der ersten internationalen Bergtage in Wien schlagen die  alpinen Vereine Alarm, denn der Bergsommer 2026 zeigt eindrucksvoll, wie rasant sich Österreichs Bergwelt verändert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

19 Gletscherspaltenstürze wurden heuer zwischen 1. Mai und 13. September registriert. Im Zehnjahresmittel sind es gerade einmal sieben. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Blankeis, instabile Schneebrücken und tauender Permafrost machen aus bekannten Hochtouren in Österreichs Bergen zunehmend eine neue Herausforderung.

Doch nicht nur die Sicherheit ist betroffen. Auch die Infrastruktur gerät unter Druck. Am Dachstein sind seit 1850 rund 70 Prozent der Gletscherfläche verschwunden. Allein zwischen 2006 und 2025 verloren drei große Gletscher dort 116 Millionen Kubikmeter Eis.

Und damit verschwindet die Grundlage für Wege und Zustiege. Routen zur Dachsteinspitze sowie zu Seethaler- und Simonyhütte müssen immer wieder angepasst oder neu gesichert werden.

Wasser wird zum Problem
Besonders deutlich wurde die Entwicklung heuer bei den Hütten. Lange Trockenperioden und fehlende Schneereserven ließen Quellen versiegen. Einzelne Hütten mussten wegen Wassermangels sogar schließen. Zisternen, neue Quellenfassungen und Regenwassernutzung werden zur Notwendigkeit.

Lesen Sie auch:
Mit einem Becher misst Maja die Schüttung der Wasserquelle.
Krone Plus Logo
Kampf um jeden Liter
Österreichs Schutzhütten geht das Wasser aus
26.08.2026

Auch die Wegehalter kämpfen mit immer größeren Herausforderungen. Rund 50.000 Kilometer alpine Wege betreuen Österreichs Vereine – überwiegend ehrenamtlich. Gleichzeitig steigen die Baukosten, Extremwetter verursacht Schäden und tauender Permafrost sorgt für Steinschlag und Felsstürze.

In Österreich gibt es 422 Schutzhütten, 272 davon in alpiner Lage. Drei bis vier Hütten können von den Vereinen im Schnitt pro Jahr nicht mehr weitergeführt werden.

„Der Berg hat sich verändert“
„Der Berg hat sich verändert, und die Vorbereitung vieler Bergsteiger hält damit nicht Schritt“, warnt Gerald Dunkel-Schwarzenberger, der Präsident des Verbandes alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Und auch Alpenvereins-Präsident Wolfgang Schnabl sieht dringenden Handlungsbedarf: „Unsere Wege und Hütten wurden für einen Berg gebaut, den es in dieser Form nicht mehr gibt.“

Pressegespräch anlässlich der Internationalen Bergtage Wien v.l.n.r.: VAVÖ-Pr#sident Gerald ...
Pressegespräch anlässlich der Internationalen Bergtage Wien v.l.n.r.: VAVÖ-Pr#sident Gerald Dunkel-Schwarzenberger, Fritz Macher, Vorsitzender der Sektion Austria des Alpenvereins, Alpenvereins-Präsident Wolfgang Schnabl und Andreas Schieder von den Naturfreunden Österreichs.(Bild: Michel Mehle)

Für Wanderer und Bergsteiger bedeutet das: Touren von gestern sind nicht automatisch Touren von heute. Firn kann zu Blankeis geworden sein, Schneebrücken können früher aufreißen und vermeintlich sichere Grate durch auftauenden Permafrost gefährlich werden.

Die Vereine fordern deshalb nicht nur bessere Information und Ausbildung, sondern auch eine langfristige Finanzierung der alpinen Infrastruktur. Für 2026 und 2027 stehen 15,44 Millionen Euro an Förderungen bereit. Der Verband alpiner Vereine Österreichs fordert darüber hinaus 95 Millionen Euro über fünf Jahre.

Denn eines wird immer deutlicher: Der Klimawandel verändert nicht nur das Gesicht der Berge – sondern auch die Regeln, nach denen wir sie besteigen.

Lesen Sie auch:
Heiligenbluter Bergführer-Legenden, hier im Bild Peter Suntinger, führten die „Krone“-Leser ...
Krone Plus Logo
Ins Herz der Tauern
„Krone“-Wanderung zwischen Fels und Gletschereis
24.09.2026

Internationale Bergtage: Die Berge von morgen
Wie der Alpinismus mit diesen Veränderungen umgehen kann, steht auch im Mittelpunkt der Internationalen Bergtage Wien, die bis 27. September stattfinden. Unter dem Motto „Alpinismus im Wandel“ diskutieren Experten aus mehreren Ländern über Klimawandel, Sicherheit, klimafreundliche Mobilität und die Zukunft des Bergsports. Veranstaltet werden die Bergtage vom Alpenverein Austria und den Naturfreunden Wien, getragen vom Verband alpiner Vereine Österreichs. Zum Auftakt wurde der internationale Alpinismuspreis der Paul Preuß Gesellschaft an den slowakischen Bergsteiger Igor Koller verliehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
25.09.2026 12:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Der Herbst zieht ins Land, taucht Blätter und Almen sanft in die prächtigsten Farben.
Wanderbare Steiermark
Sportliche Herbsttour hoch über Eppenstein
Bei der Ascher Hütte herrscht eine gemütliche Atmosphäre – links hinten der kleine Flirscher ...
Nix wie los
Mit Seilbahnunterstützung
zur Ascher Hütte in See
Krone Plus Logo
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
145.613 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
85.867 mal gelesen
Ski Alpin
Neues Ski-Traumpaar! Vonn postet Liebesurlaub
70.102 mal gelesen
US-Star Lindsey Vonn und Frankreichs Speed-Ass Matthieu Bailet
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1811 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Kolumnen
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
1006 mal kommentiert
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf