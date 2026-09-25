Sportliche Herbsttour hoch über Eppenstein

Von Eppenstein auf den Größenberg führt eine ausgedehnte Bergtour für Wanderer, die eine längere und ruhige Tour im Herbst suchen. Anfangs begleitet uns der Blick auf die Burgruine Eppenstein, bevor rund 1100 Höhenmeter durch überwiegend bewaldetes Gelände zu bewältigen sind. Der Weg führt an einzelnen Hütten und einem dem Verfall preisgegebenen Steingebäude vorbei. Einige Abschnitte sind steil, ausgesetzte oder technisch schwierige Passagen gibt es jedoch nicht.