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Wanderbare Steiermark

Sportliche Herbsttour hoch über Eppenstein

Steiermark
25.09.2026 11:00
Der Herbst zieht ins Land, taucht Blätter und Almen sanft in die prächtigsten Farben.
Der Herbst zieht ins Land, taucht Blätter und Almen sanft in die prächtigsten Farben.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Mit dem Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti wieder on tour: Vom Tal geht's diesmal hinauf zum Gipfel in der Region Murtal – viele Höhenmeter, ausgedehnte Waldpassagen und ein stimmiger Abschluss auf der Stubalpe inklusive.

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Von Eppenstein auf den Größenberg führt eine ausgedehnte Bergtour für Wanderer, die eine längere und ruhige Tour im Herbst suchen. Anfangs begleitet uns der Blick auf die Burgruine Eppenstein, bevor rund 1100 Höhenmeter durch überwiegend bewaldetes Gelände zu bewältigen sind. Der Weg führt an einzelnen Hütten und einem dem Verfall preisgegebenen Steingebäude vorbei. Einige Abschnitte sind steil, ausgesetzte oder technisch schwierige Passagen gibt es jedoch nicht.

Landschaftlicher Höhepunkt ist der weitläufige Gipfelbereich des Größenbergs mit Blick auf das Judenburg-Knittelfelder-Becken und die umliegenden Gebirgszüge der Seetaler- und Seckauer Alpen. Sportliche Wanderer können zu guter Letzt noch den Ameringkogel mitnehmen.

Für viele Einheimische und Urlauber ist das die schönste Zeit des Jahres.
Für viele Einheimische und Urlauber ist das die schönste Zeit des Jahres.(Bild: Weges)

Fazit: Kondition gefragt, Ausblick garantiert.

Wir starten in Eppenstein (718 m), überqueren den Granitzenbach und gehen durch die Bahnunterführung. Auf dem Wanderweg 520 geht es zunächst entlang der Asphaltstraße durch das Siedlungsgebiet bergauf. Anschließend folgen wir der Forststraße parallel zum Kickerlochbach leicht ansteigend taleinwärts. Nach insgesamt 4,8 Kilometern verlassen wir die Forststraße und zweigen rechts auf einen schmalen Steig ab.

Bitte stehenlassen!
Bitte stehenlassen!(Bild: Weges)

Nach dem steileren Anstieg geht es in moderater Steigung weiter. Durch ausgedehnte Waldpassagen gewinnen wir kontinuierlich an Höhe und erreichen schließlich die private Kickerlochhütte (1517 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 17 km/ 1430 Hm/ Gehzeit ca. 7 h (hin und retour).
  • Anforderungen: Forststraßen und Steige; steile Passagen im Wald.
  • Ausgangspunkt: Eppenstein (Parkplatz 2).
  • Einkehrmöglichkeit: keine während der Wanderung; in Eppenstein „Land lebt auf“ Nahversorger & Bistro.
  • Webcam: murtal.panomax.com/burgruine-eppenstein.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram: wegesaktiv.

Nach der Hütte folgt wenig später ein längerer, steiler Anstieg durch den Wald. Ab der Baumgrenze ist bereits das Gipfelkreuz zu sehen. Die letzten 250 Höhenmeter führen über gleichmäßig ansteigende Almböden zum Größenberg (2152 m).

Der Abstieg erfolgt über die Aufstiegsroute.

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