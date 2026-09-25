Pkw-Lenkerin (71) bei Crash gegen Lkw verletzt

Folgenschwerer Unfall auf der Tiroler Inntalautobahn A12 bei Roppen im Bezirk Imst am Donnerstag! Eine Seniorin (71) krachte mit ihrem Pkw gegen den Anhänger eines Lkw. Bei dem Crash zog sich die Dame Verletzungen zu.
Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Mit ihrem Pkw war die 71-Jährige auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Roppen in Richtung Westen unterwegs. „Bei Straßenkilometer 125,2 fuhr die Dame aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Lkw-Sattelzug auf“, heißt es von der Exekutive.
Pkw reif für den Schrottplatz
Die Seniorin zog sich bei dem Crash lediglich „leichte Verletzungen“ zu, während der Lenker des Lkw unverletzt blieb. Am Fahrzeug der 71-Jährigen entstand ein Totalschaden, wohingegen der Sattelanhänger im Bereich des Unterfahrschutzes beschädigt wurde.
Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A12 bis 14.45 Uhr für den Verkehr nur erschwert passierbar. Im Einsatz standen ein Rettungsteam, ein Notarzt, drei Streifen der Polizei sowie ein Streckendienst der Asfinag.
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