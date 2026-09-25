Pkw-Lenkerin (71) bei Crash gegen Lkw verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Mit ihrem Pkw war die 71-Jährige auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Roppen in Richtung Westen unterwegs. „Bei Straßenkilometer 125,2 fuhr die Dame aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Lkw-Sattelzug auf“, heißt es von der Exekutive.