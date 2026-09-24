Überholmanöver und Sekundenschlaf: Drei Verletzte

Negative Alkotests

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 26-jährigen Deutschen. Ihr Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Leitschiene geschleudert. Der Transporter streifte zudem den Aufleger des Holztransporters und kippte auf die Seite. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Leoben gebracht. Der 19-Jährige, sein Beifahrer und die 53-jährige Lenkerin des Holztransporters blieben unverletzt. Die Alkomattests beim 19-Jährigen und der 53-Jährigen verliefen negativ.