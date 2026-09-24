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Schwere Unfälle

Überholmanöver und Sekundenschlaf: Drei Verletzte

Steiermark
24.09.2026 09:09
Schwerer Verkehrunfall am Mittwoch auf der B 73.
Schwerer Verkehrunfall am Mittwoch auf der B 73.(Bild: FF Obergralla)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zwei schwere Unfälle gab es Mittwochabend in der Steiermark. In St. Kathrein am Hauenstein und in Gralla wurden insgesamt drei Menschen verletzt, eine 54-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

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Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwoch in der Steiermark. Kurz vor 18 Uhr kam es auf der B72 bei St. Kathrein am Hauenstein, Bezirk Weiz, zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit einem Transporter von Krieglach kommend in Richtung St. Kathrein unterwegs. Bei Straßenkilometer 75,0 setzte er zum Überholen eines Holztransporters an. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

Negative Alkotests
Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 26-jährigen Deutschen. Ihr Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Leitschiene geschleudert. Der Transporter streifte zudem den Aufleger des Holztransporters und kippte auf die Seite. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Leoben gebracht. Der 19-Jährige, sein Beifahrer und die 53-jährige Lenkerin des Holztransporters blieben unverletzt. Die Alkomattests beim 19-Jährigen und der 53-Jährigen verliefen negativ.

Sekundenschlaf dürfte der Auslöser des Unfalle sgewesen sein.
Sekundenschlaf dürfte der Auslöser des Unfalle sgewesen sein.(Bild: FF Obergralla)

Hubschraubereinsatz
Rund 20 Minuten später, gegen 18.20 Uhr, krachte es auf der B73 in Gralla, Bezirk Leibnitz. Ein 41-jähriger Grazer geriet laut eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 54-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

Die Frau wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und kam ins LKH Wagna. Beide Alkomattests verliefen negativ. Die B73 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten rund 75 Minuten gesperrt. In Gralla und St. Kathrein standen Feuerwehren und Rettungskräfte im Einsatz.

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