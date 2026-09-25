Herbstzeit ist Erntezeit! Obstfest bei ARCHE NOAH

Es geht los um 10 Uhr und den ganzen Tag über dreht sich alles rund um Obst. Ostsorten können verkostet werden und natürlich gibt es auch reichlich Möglichkeiten zum Stöbern und Einkaufen. Der ARCHE NOAH Shop hält den ganzen Samstag seine Türen offen und lockt mit einer großen Auswahl an Ostbäumen und Beerenobst – natürlich alles in Bio-Qualität! Die Ausstellung „100 Apfel- und Birnensorten“ bringt die Besucher zum Staunen und Spezialführungen lassen keine Fragen zum Thema Obstbau offen.