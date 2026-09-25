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TIPP DER WOCHE

Herbstzeit ist Erntezeit! Obstfest bei ARCHE NOAH

Niederösterreich
25.09.2026 15:30
Eine grüne Oase voller Schätze: die ARCHE NOAH in Schiltern bei Langenlois im Waldviertel
Eine grüne Oase voller Schätze: die ARCHE NOAH in Schiltern bei Langenlois im Waldviertel(Bild: Rupert Pessl)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Beim großen ARCHE NOAH Obstfest in Schiltern bei Langenlois gibt es morgen Samstag, 26. September viel zu entdecken für die ganze Familie!

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Es geht los um 10 Uhr und den ganzen Tag über dreht sich alles rund um Obst. Ostsorten können verkostet werden und natürlich gibt es auch reichlich Möglichkeiten zum Stöbern und Einkaufen. Der ARCHE NOAH Shop hält den ganzen Samstag seine Türen offen und lockt mit einer großen Auswahl an Ostbäumen und Beerenobst – natürlich alles in Bio-Qualität! Die Ausstellung „100 Apfel- und Birnensorten“ bringt die Besucher zum Staunen und Spezialführungen lassen keine Fragen zum Thema Obstbau offen. 

Natürlich steht auch das Herbstgemüse im Fokus, gerade rechtzeitig zur Jahreszeit. 

Viele Workshops ergänzen das Programm.

Für Kinder gibt es ein besonderes Highlight: die Frage „Wie kommt das leckere Obst eigentlich in die Flasche?“ wird bei der ARCHE NOAH ausführlich beantwortet. Denn Kinder können selbst ihren Obstsaft pressen und selbstverständlich gleich verkosten!

Den ARCHE NOAH Schaugarten finden Sie in 3553 Schiltern, Obere Straße 40. Geöffnet ist das Obstfest bis 17 Uhr. Alle Infos finden Sie auch auf www.arche-noah.at 

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