Radfahrer (14) krachte auf Heck von Kleinbus

Schwere Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern gehören derzeit leider zur Tagesordnung. In Breitenbach (Tiroler Bezirk Kufstein) erwischte es am Montag einen 14-Jährigen ...
Ein 54-jähriger Einheimischer war gegen 16.10 Uhr mit seinem Kleinbus auf der Unterinntalstraße (L211) im Ortsgebiet von Breitenbach unterwegs. Er hielt im Ortszentrum an, um zwei Kindern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.
Anhalten des Kleinbusses übersehen
Ein ihm nachfolgender einheimischer Radfahrer (14 Jahre) bemerkte das Anhalten zu spät und prallte in der Folge gegen das Fahrzeugheck. Der Jugendliche, der keinen Fahrradhelm trug, wurde dabei erheblich verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.