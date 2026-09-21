Radfahrer (14) krachte auf Heck von Kleinbus

Anhalten des Kleinbusses übersehen

Ein ihm nachfolgender einheimischer Radfahrer (14 Jahre) bemerkte das Anhalten zu spät und prallte in der Folge gegen das Fahrzeugheck. Der Jugendliche, der keinen Fahrradhelm trug, wurde dabei erheblich verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.