Patienten schockiert: „Dr. Pfusch“ operiert wieder

„Ich muss froh sein, überhaupt noch am Leben zu sein, nur den Ärzten der Plastischen Chirurgie am LKH Graz ist das zu verdanken“ – das waren im Oktober November 2021 die Worte einer Weststeirerin, die ihr restliches Leben lang unter den Folgen einer mehr als nur missglückten Fettabsaugung leiden wird. Zehnmal wurde der Frau von einem steirischen Schönheits-Chirurgen der Darm durchlöchert. Es folgten knapp 40 weitere Operationen, seitdem lebt die Frau ohne Bauchdecke. Eine vom Oberschenkel entnommene Hautschicht und ein Mieder schützen nun ihre Innereien. Wegen dieser Wahnsinns-Vorgehensweise wurde der Mann wegen schwerer Körperverletzung verurteilt und kurz darauf auch in einem weiteren Fall mit einer Zusatzstrafe bedacht.