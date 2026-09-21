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A Terrible Slump

After 2-5 and 1-5! Former Salzburg Coach Fired

Nachrichten
21.09.2026 15:01
Peter Zeidler
Peter Zeidler(Bild: APA-Images / Keystone / WALTER BIERI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Once again, a Grasshoppers Zurich coach has been forced to step down well before the end of his contract: After just 15 competitive matches in charge, Peter Zeidler and the Swiss record champions—whose last league title, however, dates back 23 years—have parted ways!

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Zeidler, who served as head coach at Red Bull Salzburg from June to December 2015, had taken over the Grasshoppers just last May and saved them from relegation. However, the start to the new season has not been impressive; most recently, the team suffered a 2–5 home loss to FC Sion, followed by a 1–5 defeat at FC Lucerne on Saturday.

Grasshoppers in Third-to-Last Place
With eight points from nine games, the club—which features ÖFB international Maximilian Ullmann, who has yet to make an appearance this season—is only two points behind reigning champion FC Thun, but also sits in third-to-last place.

For now, Zeidler’s former assistants, Daniel Pavlovic and Shkelzen Gashi, will take over as interim coaches at Grasshoppers...

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