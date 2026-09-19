At Taggenbrunn Castle
Enjoy Wine and Win with the “Krone”
Wine, cuisine, and music at Taggenbrunn Castle in Carinthia: More than 100 varieties of fine wines await you at the Alpe-Adria Wine Festival & Clubbing. “Krone” is giving away 2 sets of 2 experience packages, each including an overnight stay and a private wine tasting.
The Alpe-Adria Wine Festival & Clubbing kicks off its next round on October 15 at Taggenbrunn Castle in St. Veit, Carinthia. Following last year’s successful premiere, guests can once again look forward to an evening full of indulgence, music, and special encounters.
Some 35 wineries from Austria, Slovenia, and Italy will present more than 100 varieties of wine. The event will also feature regional specialties and personal conversations with the winemakers. As the evening progresses, the wine festival will transform into an atmospheric clubbing event.
Exclusive Prize Packages
Enter to win 2x2 exclusive experience packages with the “Krone,” including lodging, meals, admission tickets, and a private wine tasting.
Want to increase your chances of winning? Then we have good news for all subscribers to the “Kärntner” newsletter! All participating subscribers—and those who subscribe by the deadline—will have double the chance to win! For more information and the terms and conditions, click here
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