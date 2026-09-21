STARnacht: Stimmung, Polit-Talk und beste Quote

Beste Quote aller Zeiten

Ein Superlativ war danach auch die ORF-Zuseherquote: mit 475.000 – das sind 25 Prozent Marktanteil – war es die beste seit dem Start in der Wachau im Jahr 2012. Das konnte vor Ort auch der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig feiern. Adabei war zum ersten Mal auch Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner – am Wörthersee begann ja der Siegeszug der STARnächte.