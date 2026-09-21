STARnacht: Stimmung, Polit-Talk und beste Quote

Einmal im Jahr legt ein „Musik-Supertanker“ in der Wachau an: Die STARnacht sorgte am Donaustrand für unvergessliche (Hit-)Momente.
Gänsehautstimmung herrschte, als Der Graf von Unheilig mit seiner kraftvollen Stimme die Live-Übertragung der STARnacht aus der Wachau beschloss. Aber nicht wegen der Kälte, das Wetter in Rossatzbach war an den beiden Abenden prachtvoll, sondern weil Stimme und Stimmung, Naturkulisse sowie Bühne atemberaubend harmonierten. Das haben wohl auch die Zuseher an den Fernsehgeräten gefühlt.
„Krone“-Leser hautnah dabei
Hautnah mit dabei waren auch Sabine Klampfer und Markus Kues aus Linz (OÖ), die im Rahmen der „Krone“-Superfan-Aktion einen Besuch bei allen drei STARnächten (Wörthersee, Neusiedler See und Wachau) gewonnen hatten. „Krone“-Niederösterreich-Chef Lukas Lusetzky gratulierte und hieß sie in der Wachau herzlich willkommen. „Ein unvergesslicher Abschluss der STARnacht-Saison“, erklärte das Paar am Donaustrand begeistert.
Begeistert waren an den beiden Tagen auch insgesamt 7000 Fans, die mit Peggy March, Nino de Angelo, Francine Jordi, Thorsteinn Einarsson, NESS, Chris Steger, Lucas Fendrich und vielen mehr einen Musikabend der Superlative feierten.
Beste Quote aller Zeiten
Ein Superlativ war danach auch die ORF-Zuseherquote: mit 475.000 – das sind 25 Prozent Marktanteil – war es die beste seit dem Start in der Wachau im Jahr 2012. Das konnte vor Ort auch der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig feiern. Adabei war zum ersten Mal auch Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner – am Wörthersee begann ja der Siegeszug der STARnächte.
Er zeigte mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und vielen anderen Politikern, dass die STARnacht nicht nur eine Plattform für alle Musikbegeisterten ist, sondern auch alle politischen Farben verbindet.
Mitten im Geschehen waren natürlich auch die IP-Media-Macher Martin Ramusch und Gerfried Zmölnig.
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