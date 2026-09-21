Tiroler Dorfchef ätzt gegen die Weltenlenker

„Den Mund halten zur Lage ist für mich keine Option“

Warum diese deutlichen Worte aus einem 1600-Einwohner-Dorf in Richtung USA (250 Millionen Einwohner) und Russland (145 Millionen)? „Weil diese Themen in der Brust brennen“, erklärt er auf „Krone“-Nachfrage. Den Mund halten und „alles akzeptieren“ sei für ihn keine Option, denn: „Eine einzige falsche Handlung kann zu einer Katastrophe führen.“ Und ihm sei egal, ob dieses Vorwort nun „Balsam für jemanden“ sei oder eben das Gegenteil. Mit seiner Gastgeber-Rolle bei den Festspielen und dem Publikum, das manche seiner Sichtweisen wohl teilt, habe dies alles aber nichts zu tun.