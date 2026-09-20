Two Hikers Rescued from the Mountain Due to Panic Attacks

Two Iranian citizens from Vienna, aged 35 and 42, planned to climb the “Drachenwand” via ferrata in the municipality of St. Lorenz on Saturday, setting out on the route around 11 a.m. Around 3:30 p.m., when the two climbers were in the area of Sector 11, known as the “Graue Platte,” both suffered panic attacks, making it impossible for them to continue climbing.