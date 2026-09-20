Rescued by Helicopter
Two Hikers Rescued from the Mountain Due to Panic Attacks
The Drachenwand (Upper Austria) is intimidating. Two Iranians living in Vienna learned this the hard way on Saturday. The two men (ages 35 and 42) suffered panic attacks along the way and were unable to continue. They ultimately had to be rescued.
Two Iranian citizens from Vienna, aged 35 and 42, planned to climb the “Drachenwand” via ferrata in the municipality of St. Lorenz on Saturday, setting out on the route around 11 a.m. Around 3:30 p.m., when the two climbers were in the area of Sector 11, known as the “Graue Platte,” both suffered panic attacks, making it impossible for them to continue climbing.
Other climbers came to their aid
Subsequent via ferrata hikers administered first aid and alerted emergency responders. The Mondseeland Mountain Rescue Service sent a team up to the climbers in distress, and at the same time, the police helicopter took off from Hörsching. The two men were ultimately rescued by the police helicopter crew and flown down to the valley.
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