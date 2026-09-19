Noticed too late
12-Year-Old Struck by Drunk Driver
On Friday afternoon, a 56-year-old man from Wels got behind the wheel of his car with a blood alcohol level of 1.44 per mille. While driving under the influence, he noticed a 12-year-old too late and struck him just as the boy was about to cross the street.
A 56-year-old man from Wels was driving his car westbound on Lindenstraße around 5:55 p.m. on Friday. At the same time, a 12-year-old boy from Wels was crossing the street in that area between two parked vehicles. The 56-year-old apparently noticed the boy too late, and the boy was struck head-on by the car.
The 12-year-old sustained injuries of an unspecified severity and was admitted to Wels Hospital after receiving initial medical treatment. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 1.44 per mille; the 56-year-old’s driver’s license was temporarily revoked.
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