No one else has done that
100 Goals for Bayern! Kane Makes History
He scores and scores—and scores! In his 98th Bundesliga match for FC Bayern Munich, Harry Kane scored his 100th goal in the German Bundesliga against Union Berlin. That’s a record—no one before the Englishman had ever achieved it in such a short time!
Kane made history once again: The record for the fewest games to reach 100 Bundesliga goals was previously held by Dieter Müller, who needed 129 matches to do so. The 33-year-old Englishman impressively shattered that mark, needing just 98 games.
Kane had already set a fabulous record after just 78 games. Back then, he recorded his 100th goal involvement in the Bundesliga against 1. FC Heidenheim—faster than any player before him.
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