Sechsmal mehr Strom durch drei neue Windräder

Viel mehr Energie gewinnt man durch die Erneuerung drei alter Windräder im Ebenfurth. Das „Repowering“ mit drei leistungsstarken Windrädern kann nun 9000 durchschnittliche Haushalte versorgen.
Gefeiert wurde nun das fixfertige „Repowering“-Projekt in Ebenfurth, Bezirk Wiener Neustadt. Dort wurden drei alte Windräder abgebaut und durch drei neue, massiv leistungsstärkere Kraftwerke ersetzt, die sechsmal soviel Strom erzeugen und damit 9000 Haushalte versorgen können. In Zahlen bedeutet das, dass man mit 31,5 GWh Jahreserzeugung rechnet.
Bürgermeister Alfredo Rosenmaier freut sich, dass die Gemeinde nach 20 Jahren erneut eine Vorreiterrolle einnehme: „Die Erneuerung des Windparks bringt nicht nur mehr sauberen Strom, sondern auch eine Stärkung unserer regionalen Identität. Energie aus der Region, für die Region.“ Auch Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl betonte den wichtigen Beitrag zur Energiezukunft: „Die Modernisierung zeigt, dass wir unsere Klima- und Energieziele nicht nur vorgeben, sondern auch konsequent umsetzen. Das Repowering von bereits bestehenden Windparks ist dabei nur eine von vielen Maßnahmen.“
Ein Jahr Bauzeit
Rund ein Jahr dauerte es, bis man die alten Windkraftwerke mit je 1,3 Megawatt durch die drei neuen Anlagen mit je 4,2 Megawatt ersetzen konnte. Für EVN-Vorstandsdirektor Stefan Stallinger ist das weitere Ziel klar: „Bis 2030 möchte die EVN ihre Windkraftleistung von aktuell rund 570 Megawatt auf 770 Megawatt ausbauen. Mit Projekten, wie dem in Ebenfurth, schaffen wir es, bei gleichbleibender Anlagenanzahl deutlich mehr Ökostrom zu erzeugen. Wir wollen die Potenziale nutzen.“
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