Sechsmal mehr Strom durch drei neue Windräder

Ein Jahr Bauzeit

Rund ein Jahr dauerte es, bis man die alten Windkraftwerke mit je 1,3 Megawatt durch die drei neuen Anlagen mit je 4,2 Megawatt ersetzen konnte. Für EVN-Vorstandsdirektor Stefan Stallinger ist das weitere Ziel klar: „Bis 2030 möchte die EVN ihre Windkraftleistung von aktuell rund 570 Megawatt auf 770 Megawatt ausbauen. Mit Projekten, wie dem in Ebenfurth, schaffen wir es, bei gleichbleibender Anlagenanzahl deutlich mehr Ökostrom zu erzeugen. Wir wollen die Potenziale nutzen.“