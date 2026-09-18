Squealed loudly
Beaver Fell Over Concrete Wall Into Power Plant Reservoir
Volunteers from the Bad Goisern Fire Department (Upper Austria) were called to a “wild” rescue mission on Thursday evening. A beaver had fallen over a concrete wall at a power plant and needed to be freed from its predicament.
On Thursday evening, fishermen in the Gschwandt area of Goisern heard squeaking noises. They investigated the area around the Traun power plant and discovered a beaver deep down in a concrete power plant basin.
The animal could not get out
It likely fell over a concrete wall into the waterless basin and had no chance of getting out on its own. Members of the Bad Goisern Fire Department climbed down a ladder to reach the already weakened rodent.
Brought to the water
The beaver allowed itself to be picked up without resistance and was brought to the water via the ladder and then through a concrete canal. There, it grabbed a piece of floating wood and disappeared.
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