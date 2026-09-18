Ab Samstag wird endlich wieder „aufgesteirert“

Treffpunkt für Musik, Kulinarik und Volkskultur

Das Programm ist bunt wie nie. Diverse Musikgruppen spielen auf: von Da Blechhauf’n, Ziach&Zunder und der Alphorngruppe Gaflenz am Samstag bis hin zur Fohnsdorfer Geigenmusi, den Stattegger Dorfmusikanten und dem Trachtenmusikverein Unterlungitz am Sonntag. Dazu sind zahlreiche Tanzgruppen wie die Volkstanzgruppen Wagram und Glasing dabei, und viele Handwerksstände verwandeln die Grazer Innenstadt in einen Treffpunkt für Groß und Klein.