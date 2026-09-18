Ab Samstag wird endlich wieder „aufgesteirert“

Am Samstag und Sonntag dreht sich beim Aufsteirern in der Landeshauptstadt wieder alles um die steirische Volkskultur. Verpassen Sie nicht die Köstlichkeiten und das tolle Programm in der „Krone“-Alm!
Graz ist bereit für das Aufsteirern, präsentiert von der „Krone“: Tanzböden, Bühnen und Hütten sind aufgebaut, die Musiker stehen in den Startlöchern, Dirndln und Lederhosen wurden aus dem Kasten gekramt – denn am Samstag startet endlich die 25. Ausgabe des beliebten Volkskulturfestivals!
Treffpunkt für Musik, Kulinarik und Volkskultur
Das Programm ist bunt wie nie. Diverse Musikgruppen spielen auf: von Da Blechhauf’n, Ziach&Zunder und der Alphorngruppe Gaflenz am Samstag bis hin zur Fohnsdorfer Geigenmusi, den Stattegger Dorfmusikanten und dem Trachtenmusikverein Unterlungitz am Sonntag. Dazu sind zahlreiche Tanzgruppen wie die Volkstanzgruppen Wagram und Glasing dabei, und viele Handwerksstände verwandeln die Grazer Innenstadt in einen Treffpunkt für Groß und Klein.
Mit dabei ist natürlich auch in diesem Jahr wieder die „Krone“-Alm. Köstliche Schmankerln und ein buntes Kinderprogramm laden Jung und Alt zum Verweilen am Eisernen Tor. Kommen Sie uns besuchen, wir freuen uns!
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