Engagement auf der Alm: Hirtenfamilie des Jahres

Familie vertreibt Produkte direkt auf der Alm

Die Familie verbrachte auch heuer wieder drei Monate auf der Alm. Agnes, Leopold und ihre jüngste Tochter Leonie melkten täglich rund 15 Kühe und veredelten die Milch zu Butter, Schotten, Topfen, Joghurt oder Graukäse. Diese werden direkt in der kleinen Almausschank verkauft. Zur Stärkung für Besucher gibt es zusätzlich Brot und Speck sowie Kuchen oder Säfte. Die Merschenalm zählt zudem zu den wenigen Almen im NPHT-Gebiet, auf der noch Milchwirtschaft mit Almausschank und Direktvermarktung betrieben wird.