Major Emergency Response
Car Collides with School Bus: Four Helicopters on the Scene
Von Krone Oberösterreich
A major emergency response has been underway since 12:10 p.m. in St. Marienkirchen am Hausruck. According to initial reports, a car and a small school bus collided. Three fire departments, six ambulances, an emergency physician, and four rescue helicopters are on the scene.
At 12:10 p.m., the Geiersberg-Pramerdorf Fire Department, the Hohenzell Fire Department, and the Sankt Marienkirchen am Hausruck Fire Department were alerted. So far, it is only known that a car and a small bus carrying schoolchildren appear to have collided.
According to initial reports, there are five seriously injured people and one person with minor injuries.
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