Manhole Cover Hits Car
“There was a flash, then a shock wave”
“There was a loud bang. It was like a bomb. Then there was a real shock wave.” Patrick Hinterkörner (27) from Mitterkirchen (Upper Austria) had a very unusual experience on Wednesday evening. A bolt of lightning struck a manhole cover right in front of him. The cover was hurled into the air, hitting his delivery van, which then tipped over.
“I was just driving home; I was only two minutes away from home. It was pouring rain. Another car was driving in front of me; I was going maybe 30 or 40 km/h. The other car turned right. Suddenly I saw a flash of lightning, and then there was a loud bang,” says Patrick Hinterkörner (27) from Mitterkirchen.
Manhole cover was hurled at the car
“It was like a bomb—there was a real shock wave. The manhole cover was hurled upward into my underbody protection. I was sitting in the car and yelled, ‘What just happened?’ and ‘Dude, fuck!’” Hinterkörner couldn’t prevent his delivery van—he’d bought the Renault Master the previous year from the bankruptcy estate of a grocery chain—from tilting to the side and continuing to drive on just two wheels until it flipped over after about 40 meters.
His girlfriend arrived immediately
“We took the manhole cover with us, then it fell out because it was lying next to the car. Luckily, I wasn’t wearing my seatbelt and was out of the car right away. I called my girlfriend first so she could help me secure the car. It takes the fire department a while to get there, after all. And my biggest fear was that someone would crash into my car.”
Many media inquiries
Although Hinterkörner suffered quite a shock, he was otherwise unharmed. On Thursday, he had little time to catch his breath—the young man from the Mühlviertel region became a media sensation against his will.
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