“There was a flash, then a shock wave”

Manhole cover was hurled at the car

“It was like a bomb—there was a real shock wave. The manhole cover was hurled upward into my underbody protection. I was sitting in the car and yelled, ‘What just happened?’ and ‘Dude, fuck!’” Hinterkörner couldn’t prevent his delivery van—he’d bought the Renault Master the previous year from the bankruptcy estate of a grocery chain—from tilting to the side and continuing to drive on just two wheels until it flipped over after about 40 meters.