Commotion Over the DFB Roster
Jürgen Klopp Speaks Out: “I Think That’s Pathetic!”
Jürgen Klopp is shaking his head! The new German national team coach can’t understand why so many names had already been leaked to the public even before he announced his first roster.
In recent days, German media outlets had repeatedly mentioned names that made it onto Jürgen Klopp’s roster. In particular, the return of Ajax goalkeeper Marc-Andre ter Stegen and the surprising selection of Elversberg player Felix Keidel had caused quite a stir.
Conversation with the Surprise Pick
“I spoke with Felix Keidel again last night and asked him how the last 16 or 17 hours had been after someone leaked the news. And by the way: I can say that I don’t care if it gets out early. I have absolutely no problem with that,” Klopp explained on Thursday. He then took issue with those responsible for the squad leaks: “I just think it’s a bit pathetic to make a living by spilling the beans earlier than people are actually supposed to know!”
Appeal to the Media
At his squad press conference, Klopp also called on the media to do their part. “We’ve added a few young players to the roster. Now it’s also about how you handle this,” the 59-year-old emphasized. “We can make it harder or easier for them!”
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