Jürgen Klopp Speaks Out: “I Think That’s Pathetic!”

Conversation with the Surprise Pick

“I spoke with Felix Keidel again last night and asked him how the last 16 or 17 hours had been after someone leaked the news. And by the way: I can say that I don’t care if it gets out early. I have absolutely no problem with that,” Klopp explained on Thursday. He then took issue with those responsible for the squad leaks: “I just think it’s a bit pathetic to make a living by spilling the beans earlier than people are actually supposed to know!”