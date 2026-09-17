Decision Made:
Surprises! Here’s Klopp’s first DFB squad
Jürgen Klopp presented his first DFB roster on Thursday morning. Germany’s new national team coach threw in a surprise or two. “It’s very unusual that we have four games,” said Klopp, who named two rosters, each with 22 players, for the upcoming matches.
Initial details had already leaked to the public in recent days. Now Jürgen Klopp’s first DFB squad is set. “We didn’t put together an A or B team. We want to win all four games,” he emphasized.
Here’s an overview of the roster:
Ter Stegen is back
Hoffenheim goalkeeper Oliver Baumann is not part of the German national team’s rebuild. Instead, Marc-Andre Ter Stegen returns to goal under Klopp. The goalkeeper has been playing regularly again following his move from Barcelona to Ajax Amsterdam. In addition, 59-year-old Klopp surprised many with the selection of Elversberg player Felix Keidel.
Fan Favorite M
Among those notincludedis Deniz Undav. With the national team, the Stuttgart forward has an impressive tally of nine goals in just 13 international matches and is considered a fan favorite. He also scored three goals in the group stage of this summer’s World Cup under Klopp’s predecessor, Julian Nagelsmann—all as a substitute. This time, however, he’s stuck on the sidelines.
: A Big OpenerKlopp most recently worked for the Red Bull Group on its international soccer activities. Now, the new head coach is set to lead his first international matches as part of the Nations League. The first game is on September 24 in Amsterdam against the Netherlands, followed by matches against Greece, Serbia, and Greece again.
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