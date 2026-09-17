Kellerbrand in Pension: Feueralarm in Tourismusort

Feuerwehr, Rettung und Polizei vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Zusätzlich standen die Polizei und der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte die Arbeiten abschließen und die vollständige Einsatzbereitschaft wiederherstellen.