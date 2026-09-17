Kellerbrand in Pension: Feueralarm in Tourismusort

Feuerwehreinsatz am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Eben am Achensee in Tirol: In einer Pension war im Keller ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.15 Uhr mittels Pager und Sirene alarmiert und konnten letztlich Schlimmeres verhindern.
Nur wenige Minuten nach der Alarmierung traf der Einsatzleiter am Einsatzort ein und verschaffte sich einen ersten Überblick. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in den vollständig verrauchten Keller geschickt“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte.
Brandherd im Heizungskeller
Wie sich rasch herausstellte, war im Heizungskeller Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd rasch lokalisieren und das Feuer löschen. Der Kellerbereich sei durch das Feuer und die massive Rauchentwicklung jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Entrauchung des Gebäudes. Durch umfangreiche Belüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen wurde der betroffene Bereich vom Rauch befreit, um die Pension wieder bewohnbar zu machen.
Feuerwehr, Rettung und Polizei vor Ort
Die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Zusätzlich standen die Polizei und der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte die Arbeiten abschließen und die vollständige Einsatzbereitschaft wiederherstellen.
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