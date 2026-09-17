Flipped onto its side
Manhole Cover Flung onto Car After Lightning Strike
An unusual accident occurred during an evening thunderstorm in Upper Austria: In Mitterkirchen, lightning struck a manhole cover right in front of a driver. The shock wave sent the cover flying into the air, where it struck the car.
A 27-year-old man from the Perg district was driving his car on Wednesday at around 6:55 p.m. on the L570, coming from Naarn toward Mitterkirchen in the Machland region. Near Hörstorf, in the municipality of Mitterkirchen, lightning suddenly struck a manhole cover directly in front of the 27-year-old’s car.
Manhole Cover Flung Into the Air
The shock wave sent the manhole cover flying upward and lifted the left side of the 27-year-old’s car off the ground. The man was able to steer the car back onto the road before it tipped over onto its right side. Fortunately, the 27-year-old was uninjured in the incident.
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