Automatic Draft

Horrible Accident
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Terrible accident in Steyregg (Upper Austria): A 15-year-old girl crashed her moped so badly that her leg became severely trapped in the rear wheel. Firefighters had to cut open the moped to rescue the seriously injured teenager.
On Wednesday at around 2:35 p.m., the 15-year-old was riding her moped on the Holzwinden farm road, traveling from her hometown of Steyregg toward Engerwitzdorf. For unknown reasons, she veered onto the shoulder of the farm road and crashed.
Left Leg Trapped
In the process, her left leg became so severely trapped near the rear wheel that the fire department had to cut open the moped to free the injured girl. The 15-year-old suffered serious injuries—presumably a comminuted fracture and a traumatic brain injury—and was admitted to Kepler University Hospital after receiving emergency medical care.
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