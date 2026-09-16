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They even beat the men during their prep
Von Katharina Spiegl
The women’s team from St. Peter is playing in the Curling Champions League in Italy this weekend. During the preseason, the women from the Mühlviertel region competed in a men’s tournament. Now they’re fighting for their second Champions League title.
The Curling Champions League kicks off Saturday in Bruneck, Italy. The European curling elite will face off there and battle for the title over the course of two days. The women’s team from St. Peter will also be there. The 2023 Champions League winners took part in a men’s tournament during their preseason preparations. And they didn’t just participate—they actually won!
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