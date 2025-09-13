Wenn der Kochroboter den Kaiserschmarren macht

Von 15. bis 17. September findet in Innsbruck die Fafga statt. Die nur für Fachpublikum geöffnete Touristikmesse will Zukunftsweisendes präsentieren – unter anderem einen Kochroboter, der mehrere – auch unterschiedliche – Gerichte zugleich zubereiten kann.
Zukunft ist das bestimmende Thema auf der diesjährigen Fafga. 250 Aussteller präsentieren sich in der Innsbrucker Messehalle und informieren über Themen – von der Küchenausstattung über IT bis hin zu Personalmanagement. „Die Fafga ist mehr als eine Messe“, sagt Sebiye Cara, die Messepräsidentin der WK Tirol. So würden zwei Drittel des Fachpublikums mit Investitionsplänen kommen, 80 Prozent würden diese dann auch umsetzen.
präsentieren sich auf der Fafga. Die Bandbreite reicht von Dekoration über Sanierung bis hin zu Recruiting und Werbung.
Geboten ist auch ein umfangreiches Vortragsprogramm. Am Montag steht dieses unter dem Motto „Teamgeist und Motivation“, zu Gast ist unter anderem Nationaltrainer Ralf Rangnick. Der Dienstag dreht sich um Markenemotion, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, und am Mittwoch ist – passend zum Thema zukunftsorientierte Kulinarikkonzepte – der deutsche Sternekoch Frank Rosin zu Gast und liefert sich ein Kochduell mit dem Tiroler Lokalmatador Thomas Penz.
happyBytz soll die Arbeit in der Küche revolutionieren
Eine Neuheit, die auf der Fafga große Premiere feiern soll, wurde der Presse schon am Freitag präsentiert: ein Kochroboter der frisch gegründeten Tiroler Firma happyBytz. Die Geräte, zwischen 3,5 und 13 m² groß, werden vom Hamburger Start-up goodBytz entwickelt.
HappyBytz in Tirol fungiert als Dienstleister zwischen dem Entwickler und dem Kunden. „Wir entwickeln die Rezepte, programmieren die Roboter darauf und versorgen sie mit den frischen Produkten“, erklären Lorenz Wedl und Klaus Mantl (Großhandel Wedl) sowie Andreas Giner vom Agrarbetrieb Giner, die sich für das Projekt zusammengeschlossen haben.
„Soll Menschen nicht ersetzen, sondern entlasten“
Wie der Roboter in wenigen Minuten parallel Kaiserschmarren, Tiroler Gröstl und ein asiatisches Nudelgericht zubereitet und gleichzeitig schmutzige Töpfe abspült, wurde gleich demonstriert. Währenddessen betonte Wedl, dass der Roboter Menschen keinesfalls ersetzen solle: „Er soll in Zeiten von Fachkräftemangel unterstützen oder atypische Zeiten abdecken.“ Denkbar sei ein Einsatz in Großküchen oder an Bahnhöfen.
