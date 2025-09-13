Wenn der Kochroboter den Kaiserschmarren macht

Zukunft ist das bestimmende Thema auf der diesjährigen Fafga. 250 Aussteller präsentieren sich in der Innsbrucker Messehalle und informieren über Themen – von der Küchenausstattung über IT bis hin zu Personalmanagement. „Die Fafga ist mehr als eine Messe“, sagt Sebiye Cara, die Messepräsidentin der WK Tirol. So würden zwei Drittel des Fachpublikums mit Investitionsplänen kommen, 80 Prozent würden diese dann auch umsetzen.