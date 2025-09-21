300 Anrufe bei Tiroler Krisen-Hotline im Monat

Stabilität und Orientierung wiederfinden

Ziel des Psychosozialen Krisendienstes ist es, in Gesprächen akute Belastungen abzubauen, Stabilität herzustellen und konkrete nächste Schritte zu erarbeiten. Wenn Hilfe vor Ort erforderlich und gewünscht ist, besucht ein Zweierteam die Betroffenen innerhalb von maximal 48 Stunden. Menschen in besonders belastenden oder bedrohlichen Situationen können auch kurzfristig und kostenlos ambulante Krisengespräche in Anspruch nehmen, um Stabilität und Orientierung zurückzugewinnen.