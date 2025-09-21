300 Anrufe bei Tiroler Krisen-Hotline im Monat

Pro Monat suchen rund 300 Menschen Unterstützung bei der Hotline des Psychosozialen Krisendienstes in Tirol. Seit dem Start 2020 wurden etwa 19.500 Anrufe verzeichnet. Das Angebot ist kostenlos und auf Wunsch anonym.
Unter der Nummer 0800 400 120 sind täglich von 8 bis 20 Uhr Therapeuten und andere Fachpersonen für Menschen in psychischen Krisensituationen und deren Angehörige erreichbar. Als Ergänzung zur Hotline bietet ein mobiler Dienst seit 2023 bei Bedarf auch Hausbesuche an. Ebenso sind ambulante Krisengespräche möglich.
Kosten: rund 500.000 Euro im Jahr
Das Land Tirol und die Sozialversicherungsträger finanzieren den Psychosozialen Krisendienst dieses Jahr mit rund 500.000 Euro. Betrieben wird das Angebot von der Suchthilfe Tirol und dem Psychosozialen Pflegedienst.
Stabilität und Orientierung wiederfinden
Ziel des Psychosozialen Krisendienstes ist es, in Gesprächen akute Belastungen abzubauen, Stabilität herzustellen und konkrete nächste Schritte zu erarbeiten. Wenn Hilfe vor Ort erforderlich und gewünscht ist, besucht ein Zweierteam die Betroffenen innerhalb von maximal 48 Stunden. Menschen in besonders belastenden oder bedrohlichen Situationen können auch kurzfristig und kostenlos ambulante Krisengespräche in Anspruch nehmen, um Stabilität und Orientierung zurückzugewinnen.
„Eine psychische Krise ist genauso ernst wie ein körperlicher Notfall, deshalb gilt: Greifen Sie zum Telefon und holen Sie sich Hilfe“, so Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) anlässlich des „Yellow September“, eines internationalen Aktionsmonats, der auf die Bedeutung psychosozialer Gesundheit aufmerksam machen soll.
