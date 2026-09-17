STARnacht Wachau – es gibt noch Tickets!

Am Freitag, 18. September und Samstag, 19. September lassen zahlreiche Musikstars die Konzertbühne in Rossatzbach in der Wachau beben. Und Sie können noch schnell mit dabei sein!
Es ist ein Staraufgebot der Sonderklasse, das das große Finale der STARnacht-Musikshow in der Wachau bestreiten wird. Klingende Namen wie Unheilig, Nino de Angelo, Glasperlenspiel, Francine Jordi, Chris Steger, Marina Marx, KUULT, Julia Buchner, Josh., NESS, Lucas Fendrich, Anna-Carina Woitschack, Joey Heindle, Peggy March, Thorsteinn Einarsson und MILLLIONEN werden das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Starmoderatorin Barbara Schöneberger und der beliebte Schauspieler Hans Sigl werden durch die Konzertabende führen und der Kultshow den letzten Schliff geben.
Eine kulinarische Meile mit Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich gibt es ebenfalls und für einen wahren Augenschmaus wird eine Trachtenmodenschau sorgen.
Lassen Sie sich die STARnacht in der Wachau nicht entgehen und feiern Sie Ihre Stars vor der unglaublichen Kulisse des Schlosses Dürnstein, mit Blick auf die sagenumwobene Ruine Dürnstein.
Showbeginn ist jeweils um 18.30 Uhr.
Tickets für beide Abende gibt es unter www.starnacht.tv und für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkassa vor Ort!
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