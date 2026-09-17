STARnacht Wachau – es gibt noch Tickets!

Es ist ein Staraufgebot der Sonderklasse, das das große Finale der STARnacht-Musikshow in der Wachau bestreiten wird. Klingende Namen wie Unheilig, Nino de Angelo, Glasperlenspiel, Francine Jordi, Chris Steger, Marina Marx, KUULT, Julia Buchner, Josh., NESS, Lucas Fendrich, Anna-Carina Woitschack, Joey Heindle, Peggy March, Thorsteinn Einarsson und MILLLIONEN werden das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Starmoderatorin Barbara Schöneberger und der beliebte Schauspieler Hans Sigl werden durch die Konzertabende führen und der Kultshow den letzten Schliff geben.