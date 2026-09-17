Philipp bewegt Klassen und auch die Massen …

Die größte Turnstunde Österreichs soll in Niederösterreich stattfinden. Vor dem großen Event in der Landeshauptstadt wird fleißig trainiert. Und die „Krone“ turnt mit und vor ...
Mit der Aktion „Bewegt ins neue Schuljahr“ setzen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit Bildungsdirektor Karl Fritthum und krone.tv-Turner Philipp Jelinek eine Initiative für mehr Bewegung an Niederösterreichs Schulen.
Zum Höhepunkt des Sportprojektes, das das ganze Schuljahr lang umgesetzt wird, soll am 9. Juni 2027 Österreichs größte Turnstunde im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten stattfinden: Die Fahrt zum „Startplatz“ ist dabei für die Schüler kostenlos.
3500 Schüler auf dem Sportplatz
Rund 3500 Schüler sollen dabei mit dem beliebten „Krone-Turnprofi“ Philipp Jelinek 40 Minuten unter freiem Himmel turnen. „Wir wollen Niederösterreich als Vorreiter für Bewegung und Gesundheit an unseren Schulen weiter stärken“, sagte Mikl-Leitner bei der Präsentation der Initiative am Mittwoch im Regierungsviertel.
„Krone“-Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, ergänzt: „Wir stellen von September bis Ende Mai den teilnehmenden Schulen ein Bewegungsprogramm mit Übungsvideos zur Verfügung. Damit können sich die Schüler über Monate auf die gemeinsame Turnstunde vorbereiten.“
Das macht Spaß, fördert den Teamgeist und sorgt vielleicht einen neuen Rekord. Die Schulen wurden informiert, die Anmeldephase läuft.
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