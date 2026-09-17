Philipp bewegt Klassen und auch die Massen …

3500 Schüler auf dem Sportplatz

Rund 3500 Schüler sollen dabei mit dem beliebten „Krone-Turnprofi“ Philipp Jelinek 40 Minuten unter freiem Himmel turnen. „Wir wollen Niederösterreich als Vorreiter für Bewegung und Gesundheit an unseren Schulen weiter stärken“, sagte Mikl-Leitner bei der Präsentation der Initiative am Mittwoch im Regierungsviertel.