„Zuerst erwirtschaften, dann können wir verteilen“

Die Industrie soll wachsen, Arbeitsplätze sichern sowie schaffen und damit Wohlstand bringen. Klare Ansagen machte IV-NÖ-Chef Kari Ochsner beim Tag der Industrie...
Wie kommt Österreich nach Jahren der Stagnation wieder stärker ins Wachsen? Diese Frage stand Dienstagabend beim Tag der NÖ Industrie auf Schloss Grafenegg im Mittelpunkt.
Mitdiskutiert haben die Spitzen des Staates, des Landes und der Wirtschaft. Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer, Staatssekretär Sepp Schellhorn und Grünen-Chefin Leonore Gewessler debattierten angeregt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer-Österreich-Chefin Martha Schultz, Österreichs IV-Präsident Georg Knill, Landesrätin Susanne Rosenkranz und 800 weiteren Gästen.
„Standortbedingungen verbessern“
IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner dazu: „Es führt kein Weg an besseren Standortbedingungen vorbei. Was wir verteilen wollen, müssen wir zuerst erwirtschaften. Wohlstand, soziale Sicherheit und Spielraum für Zukunftsinvestitionen setzen eine erfolgreiche Industrie und Wirtschaft voraus.“
Regierung: „Wir liefern“
Der Lösungsansatz auf den die Vertreter der Industrie – nach ersten Schritten in diese Richtung – setzen: Die Lohnstückkosten sollen sinken, die Bürokratie muss „weiter spürbar abgebaut“ werden. Auch bei Pensionen, Verwaltung und dem Gesundheitssystem brauche es Reformen. Von den Politikern hieß es: „Wir haben bereits geliefert und werden rasch weitere Schritte setzen.“
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