Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag der NÖ-Industrie

„Zuerst erwirtschaften, dann können wir verteilen“

Niederösterreich
17.09.2026 11:00
„Wer mehr arbeitet, muss netto spürbar mehr davon haben“, forderte Kari Ochsner in seiner Rede.
„Wer mehr arbeitet, muss netto spürbar mehr davon haben“, forderte Kari Ochsner in seiner Rede.(Bild: IV-NÖ/Günther Langegger)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Die Industrie soll wachsen, Arbeitsplätze sichern sowie schaffen und damit Wohlstand bringen. Klare Ansagen machte IV-NÖ-Chef Kari Ochsner beim Tag der Industrie...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie kommt Österreich nach Jahren der Stagnation wieder stärker ins Wachsen? Diese Frage stand Dienstagabend beim Tag der NÖ Industrie auf Schloss Grafenegg im Mittelpunkt.

Mitdiskutiert haben die Spitzen des Staates, des Landes und der Wirtschaft. Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer, Staatssekretär Sepp Schellhorn und Grünen-Chefin Leonore Gewessler debattierten angeregt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer-Österreich-Chefin Martha Schultz, Österreichs IV-Präsident Georg Knill, Landesrätin Susanne Rosenkranz und 800 weiteren Gästen.

Bundeskanzler Christian Stocker machte sich vor 800 Gästen in Grafenegg für den Industrie- und ...
Bundeskanzler Christian Stocker machte sich vor 800 Gästen in Grafenegg für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Niederösterreich stark.(Bild: IV-NÖ/Günther Langegger)

„Standortbedingungen verbessern“
IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner dazu: „Es führt kein Weg an besseren Standortbedingungen vorbei. Was wir verteilen wollen, müssen wir zuerst erwirtschaften. Wohlstand, soziale Sicherheit und Spielraum für Zukunftsinvestitionen setzen eine erfolgreiche Industrie und Wirtschaft voraus.“

Regierung: „Wir liefern“
Der Lösungsansatz auf den die Vertreter der Industrie – nach ersten Schritten in diese Richtung – setzen: Die Lohnstückkosten sollen sinken, die Bürokratie muss „weiter spürbar abgebaut“ werden. Auch bei Pensionen, Verwaltung und dem Gesundheitssystem brauche es Reformen. Von den Politikern hieß es: „Wir haben bereits geliefert und werden rasch weitere Schritte setzen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
352.262 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
107.161 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
92.061 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1746 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1161 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1120 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf