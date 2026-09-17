„Zuerst erwirtschaften, dann können wir verteilen“

Regierung: „Wir liefern“

Der Lösungsansatz auf den die Vertreter der Industrie – nach ersten Schritten in diese Richtung – setzen: Die Lohnstückkosten sollen sinken, die Bürokratie muss „weiter spürbar abgebaut“ werden. Auch bei Pensionen, Verwaltung und dem Gesundheitssystem brauche es Reformen. Von den Politikern hieß es: „Wir haben bereits geliefert und werden rasch weitere Schritte setzen.“