Der Grazer Augenarzt Dr. Georg Hanselmayer ließ sich höchstpersönlich von seinem Kollegen eine Kunstlinse implantieren und berichtet von seinen Erfahrungen.
In den vergangenen Jahren hat Dr. Georg Hanselmayer mehrere
tausend operative Eingriffe durchgeführt und vielen Patientinnen und Patienten mit modernen Laser- und Linsenverfahren zu besserem Sehen ohne Brille verholfen.
Wenn der Augenarzt selbst zum Patienten wird
Vor einiger Zeit wechselte der Grazer Augenarzt selbst die Perspektive: Aufgrund seiner Alterssichtigkeit und dem Wunsch, künftig auf die Gleitsichtbrille verzichten zu können, entschied er sich für einen refraktiven Linsentausch. Operiert wurde er von seinem Kollegen Dr. Michael Simon. „Wir bieten diesen Eingriff seit vielen Jahren erfolgreich an. Ich gehöre selbst genau zu der Altersgruppe, für die ein refraktiver Linsentausch infrage kommt, und wollte auch aus eigener Erfahrung wissen, wie sich der gesamte Ablauf aus Patientensicht anfühlt“, erklärt Hanselmayer.
Mehr Sehkomfort ohne Brille
Beim refraktiven Linsentausch wird die körpereigene Linse durch eine individuell ausgewählte Kunstlinse ersetzt. So können Fehlsichtigkeiten und insbesondere die Alterssichtigkeit korrigiert werden. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Brille oder Gleitsichtbrille deutlich zu reduzieren und dauerhaft wieder mehr Sehkomfort im Alltag zu gewinnen.
Der Eingriff dauerte nur wenige Minuten und verlief schmerzfrei. Bereits nach kurzer Zeit konnte der Mediziner wieder in den Berufsalltag zurückkehren. Rückblickend würde er sich heute etwas mehr Zeit zur Erholung gönnen.
Auch an das neue Sehen musste sich das Gehirn zunächst gewöhnen. „Das ist völlig normal. Die Seheindrücke sind plötzlich andere und müssen neu verarbeitet werden.“
Eine Entscheidung für mehr Lebensqualität
Mit dem Ergebnis ist er bis heute äußerst zufrieden: „Ich bin uneingeschränkt happy mit meiner Entscheidung. Heute weiß ich nicht nur als Arzt, sondern auch aus eigener Erfahrung, welche Lebensqualität gutes Sehen ohne Gleitsichtbrille bedeuten kann.“