Spanish League
LIVE: Elche Scores a Goal to Close the Gap Against Real!
It was almost a bitter evening for Real Madrid: The “Royals,” coached by José Mourinho, managed the feat in the Spanish League of squandering a 2-0 lead against underdog Elche CF, only to ultimately win 3-2 thanks to a last-minute goal!
It was Carlos Espi—who had come on as a substitute just a few minutes earlier—who ultimately averted the disaster of a potential point loss for Real in the 91st minute.
Prior to that, Mourinho’s team had led 2-0 following an own goal by Matias Dituro (25th minute) and a goal by Kylian Mbappé (33rd minute).
However, Abiel Osorio (71st minute) and Fer Nino (83rd minute) equalized for the former club of Austrian national team defender David Affengruber.
With their fifth win of the season in their sixth game, the Madrid side is now tied on points with FC Barcelona.
The Catalans will play their sixth league match of the season on Wednesday evening against Racing Santander.
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