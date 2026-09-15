Stolz and Puczka
ÖFB Duo Advance to Coppa Italia Round of 16 with CFC Genoa
A successful matchday for two Austrian players plying their trade in Italy: Goalie Franz Stolz and left back David Puczka have advanced to the Coppa Italia round of 16 with CFC Genoa!
The Austrian duo played the entire match in the Serie A club’s 1-0 victory over second-division side FC Südtirol. And they played a key role in the victory, which earned Genoa an away match against champions Inter Milan in the round of 16.
Goalie Stolz makes a last-minute save
For even though the home team generally had their opponents under control in front of just 6,509 spectators at Stadio Luigi Ferraris, goalkeeper Stolz had to make a last-minute save shortly after halftime to prevent the underdogs from taking the lead on a big chance by Federico Davi.
Puczka’s corner secures the win
On the other side of the field, however, the South Tyroleans certainly made life difficult for CFC Genoa, coached by Roma legend Daniele de Rossi. For a long time, long-range shots remained the only way to create danger.
So it’s hardly surprising that, in the 80th minute—just before the end—a set piece ultimately decided the match: a corner kick taken by Puczka found the head of substitute captain Johan Vásquez in the middle, and from there, the ball found its way into the net...
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